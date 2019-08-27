مدير "روس كوسموس": روسيا مستعدة لتقاسم التكنولوجيا الفضائية مع تركيا 

صرح المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا مستعدة لتقاسم التكنولوجيا الفضائية مع تركيا، وتناقش خيارات التعاون.

جوكوفسكي (مقاطعة موسكو) – سبوتنيك. قال روغوزين خلال حضوره معرض "ماكس – 2019" الجوي: "إقامة العلاقات مع تركيا في المجال الفضائي أمر في غاية الأهمية. ومن المنطقي بشكل مطلق أن العلاقات بين البلدين يجب أن تتطور في المجال الفضائي أيضا".

وتابع روغوزين:

نحن ناقشنا اليوم مع زملائنا الأتراك خيارات التعاون المختلفة في هذا المجال.

وفي السياق نفسه، أعلن دميتري روغوزين، اليوم الثلاثاء، أن روسيا على استعداد لتزويد الصين بمحركات الصواريخ وإطلاق أقمار صناعية صينية على صواريخها، وبدورها روسيا تعول على استيراد الإلكترونيات الدقيقة من الصين.

وقال روغوزين، للصحفيين، متحدثاً عن مجالات التعاون المحتملة مع الصين: التعاون في مجال خدمات النقل - إطلاق مركبات فضائية صينية بصواريخنا لنشر كوكبة متعددة من الأقمار الصناعية، قبل عمليات التسليم المحتملة لمحركات الصواريخ. ومن الصين، توفير الإلكترونيات الدقيقة اللازمة، التي قد نحتاج إليها.

ومن المخطط أيضا مواصلة التعاون في مجال الملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وتعتبر وكالة الإعلام الدولية "روسيا سيغودنيا" الشريك الإعلامي الرسمي لمعرض "ماكس -2019" الدولي للطيران.