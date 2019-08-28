بومبيو: أمريكا ستعمل على عودة روسيا إلى مجموعة السبع كما يريد ترامب

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية ستعمل على عودة روسيا إلى مجموعة "السبع"، كما يريد الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس 59" وسي بي إس4": إن "الرئيس [ترامب] يعتقد بأنه يتعين علينا القيام بذلك (عودة روسيا إلى مجموعة السبع)، وسأعمل على ما قاله الرئيس".

Interesting exchange in my interview w/Sec. Pompeo: Should Russia be invited back into #G7? Pompeo: "Yeah, the President thinks so" Do you agree? Pompeo: "The President thinks that's what we should do. I work for the President. Of course we're going to work towards that end." pic.twitter.com/3udNbI16QE — Dan Spehler (@DanSpehler) August 27, 2019

وتابع: "بالطبع، سنعمل في هذا الاتجاه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشاجر مع زملائه في قمة مجموعة "السبع" في بياريتس (فرنسا) حول فكرة عودة روسيا إلى المجموعة.

ونقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن مصادر دبلوماسية قولها، إن شجارا وقع بين ترامب وزملائه في مجموعة "السبع" حول فكرة عودة روسيا للمجموعة.

وبحسب المصادر، رفض ترامب مسألة أن تبقى مجموعة السبع اتحادا للديمقراطيات الليبرالية، وأصر على عودة روسيا للمجموعة.

G7: Trump's demands for Russia's readmission cause row in Biarritz https://t.co/Xu2ejqXCjL — The Guardian (@guardian) August 25, 2019

في وقت سابق، قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي"، إن مسألة دعوة روسيا لمجموعة السبع نوقشت من قبل قادة المجموعة في بياريتز، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن عودة موسكو.

وقال ترامب، في تصريحات على هامش اجتماعات قمة مجموعة السبع، "هناك عملا مستمرا، والكثير من الناس يريدون عودة روسيا إلى مجموعتنا ولو عادت سيكون الأمر إيجابيا، مع ما يشهده العالم".

وأضاف ترامب، "ناقشنا الأمر ولا أعرف إن كنا سنصل إلى قرار أم لا، ربما لم يتفق معي الجميع".

وقال المتحدث باسم الكرملين، لوكالة "سبوتنيك، في وقت سابق يوم الأحد 25 أغسطس / آب، إنه إذا تم توجيه الدعوة لعودة الرئيس بوتين إلى مجموعة السبع، فإنه ستتم دراستها.