هجوم مسلح يوقع 3 قتلى في صفوف الجيش المالي

قتل ثلاثة جنود ماليين وأصيب سبعة آخرون في هجوم مسلح، وقع في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.

نواكشوط - سبوتنيك. وقال الجيش المالي في بيان، اليوم الأربعاء: إن "وحدة للجيش المالي وقعت ضحية هجوم مسلح سبقه انفجار في منطقتي دوينتزا وهومبوري"، وسط مالي.

وأضاف البيان "خلال هذا الهجوم قتل 3 جنود وأصيب 7 آخرون، وتم تدمير مركبة عسكرية، فيما قتل مسلح وجدت جثته في مكان الحادث".

🇲🇱#Mali: Suspected jihadists mounted a complex ambush on a Malian army convoy between in #Mopti Region. An IED detonation was followed by gunfire. Three soldiers have been killed and seven more wounded. A terrorist base was recently dismantled in the area. @intellfusion #Sahel pic.twitter.com/dyJ9khjC91 — Intelligence Fusion - Africa (@IF_Africa) August 27, 2019

وهذا هو ثاني هجوم مسلح يقع في مالي منذ نحو شهر. وكان خمسة جنود ماليين قد لقوا مصرعهم الأربعاء الماضي في وسط مالي في كمين نصبه مسلحون، وفق ما أعلنته القوات المسلحة المالية.