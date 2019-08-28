كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني احتجاجا على إزالتها من القائمة البيضاء

استعدت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، السفير الياباني احتجاجا على تنفيذ طوكيو قرارها بإزالة سيئول من قائمتها البيضاء للشركاء الموثوق بهم.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر إن نائب الوزير استدعى السفير الياباني، اليوم، حيث أعرب عن أسفه إزاء إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء وحث على إلغاء القرار على الفور.

وذكرت الوكالة أنه عند وصوله إلى مقر وزارة الخارجية، لم يجب السفير عن أي أسئلة من الصحفيين حول إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء.

ويدخل قرار اليابان بإزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء حيز التنفيذ، اليوم، على الرغم من دعوات كوريا الجنوبية المتكررة لوقف مثل هذه القيود على الصادرات.

وطلبت كوريا الجنوبية من اليابان إلغاء قرارها مرارا وتكرارا إلا أن اليابان لم تستجب لدعوات كوريا.

واتخذت الحكومة اليابانية قرار إزالة كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء التي تخضع الدول فيها لقيود تجارية أقل، في يوم 2 أغسطس/ آب الجاري، وأصدرت عقبها مشروع قانون منقح من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.

وطالبت الحكومة الكورية الجنوبية اليابان برفع القرار في عدة مناسبات مثل كلمة الرئيس الكوري الجنوبية مون جيه-إن بمناسبة عيد تحرير كوريا من الحكم الاستعماري الياباني، واجتماع وزيري الخارجية بين سيئول وطوكيو في بكين بالصين مؤخرا، غير أن اليابان لم تستجب لأي من مطالب كوريا الجنوبية.

وحاول رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك-يون"، يوم أمس الثلاثاء، إقناع اليابان برفع قرارها قائلا إنه في المقابل قد تعيد الحكومة الكورية الجنوبية النظر في إنهاء اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية مع اليابان، بيد أن اليابان لم تقبل اقتراح لي.

وأصبحت كوريا الجنوبية التي تمت إضافتها إلى القائمة في عام 2004، أول دولة تتم إزالتها منها.