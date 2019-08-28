البرازيل تعود وترحب بالمساعدات لإخماد حرائق الأمازون

قال المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية ريجو باروس، إن الحكومة البرازيلية ترحب بكل المساعدات الأجنبية من المنظمات والدول، من أجل مكافحة حرائق غابات الأمازون، شريطة أن يرجع قرار كيفية استخدامها للبرازيل.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة، أمس الثلاثاء، أن السيادة البرازيلية غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى عدم رفض بلاده الحديث مع فرنسا، حسبما نقلت "رويترز".

وتسببت حرائق غابات الأمازون بتبادل تصريحات شديدة اللهجة بين الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث دعا الأخير لمناقشة حرائق الغابات خلال قمة "السبع الكبار"، وردا على ذلك اتهمه الرئيس البرازيلي بانتهاج "عقلية استعمارية".

في وقت سابق، كان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، قال إنه يريد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يسحب "إهاناته" التي وجهها له قبل أن يدرس قبول 20 مليون دولار مساعدات عرضتها دول مجموعة السبع.

وأبلغ حكام ولايات منطقة الأمازون الرئيس بأنهم في حاجة للأموال للمساعدة في مكافحة الحرائق القياسية التي تستعر في أكبر غابات استوائية مطيرة بالعالم.