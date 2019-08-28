مندوبو الولايات المتحدة و"طالبان" ينتهون من صياغة اتفاق السلام

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن مندوبي الولايات المتحدة وحركة "طالبان" في مباحثات الدوحة انتهوا من صياغة الاتفاق النهائي للسلام، ومن المقرر أن يتم التوقيع على الاتفاقية اليوم الأربعاء.

وأشارت قناة "آريانا نيوز"، نقلا عن مصادر خاصة، إلى أنه "تم الانتهاء من صياغة نص اتفاق السلام بين مندوبي الولايات المتحدة الأمريكية وممثلي حركة "طالبان" في مباحثات قطر".

ووفقا لمراسل المحطة في الدوحة، فإن أعضاء الوفدين يقومون حاليا بإجراء مراجعة نهائية لنسخ الاتفاق المكتوبة باللغات الإنجليزية والبشتو والداري، للتأكد من عدم وجود اختلافات بين النسخ.

وأوضحت القناة الأفغانية الخاصة بأنه قد يتم التوقيع على الاتفاق بين الطرفين، اليوم الأربعاء، على أن يتوجه زلماي خليل زاد، المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان، إلى كابل لاطلاع القادة الأفغان على تفاصيل الاتفاق.

وكان ممثلو الولايات المتحدة و"حركة طالبان" قد بدأوا، يوم الخميس، الجولة التاسعة من مباحثاتهم في الدوحة بقطر على أمل استكمال البحث حول النقاط الخلافية المتبقية والتوصل لاتفاق بين الطرفين قبل بداية شهر سبتمبر/ أيلول، وهو الموعد الذي حدده وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.