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13:14 28 أغسطس/ أب 2019
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    وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون

    رئيس البرلمان البريطاني: طلب جونسون بتعليق عمل البرلمان انتهاكا صارخا للدستور

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    العالم
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    اعتبر رئيس البرلمان البريطاني جون بيركو، الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء بوريس جونسون، تعليق أعمال البرلمان بداية من الأسبوع الثاني سبتمبر/ أيلول، وحتى 14 أكتوبر/تشرين الأول، انتهاكا صارخا للدستور، ويهدف لمنع البرلمان من النقاش حول بريكست.

    جونسون
    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    جونسون يطلب من الملكة إليزابيث تعليق عمل البرلمان
    القاهرة - سبوتنيك. وقال بيركو، في بيان نقلته هيئة الإذاعة والبث البريطانية "بي بي سي": "لم أتلق اتصالا من الحكومة، لكن إذا ما تأكدت التقارير حول مساعي تأجيل عمل البرلمان، فإن هذه الخطو تعد انتهاكا صارخا للدستور".

    وأضاف بيركو، إنه "من الواضح أن هذا المقترح آتي الآن لمنع البرلمان من النقاش حول البريكست، وتأدية واجبه، وتشكيل مسار البلد".

    وكان جونسون أعلن أنه طلب من الملكة إذنا لتعليق عمل البرلمان من الأسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل، وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

    وقال جونسون، في خطاب إلى النواب، اليوم الأربعاء: "هذا الصباح تحدثت مع الملكة إليزابيث وطلبت منها إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر، قبل بدء الجلسة الثانية بخطاب الملكة في 14 أكتوبر المقبل".

    وأضاف جونسون أنه "سيكون هناك متسع من الوقت للبرلمان لمناقشة اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي يجب أن يصدق عليها البرلمان قبل 31 أكتوبر".

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    الكلمات الدلالية:
    بريكست, بريطانيا, جونسون
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