سفير دولة خليجية يتعرض للسرقة في فرنسا

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إن السفير البحريني في الولايات المتحدة، الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة، تعرض لعملية سرقة عنيفة، فيما أكد مصدر قضائي نقلته وكالة "فرانس برس" أن أحداث الواقعة تعود إلى الأحد الماضي المنصرم في حي "كاليفورنيا" الراقي الواقع في فالوريس الفرنسية.

وصرح المصدر بأن ثلاثة أو أربعة أشخاص اعترضوا سيارة السفير وهو في طريقه إلى مكان إقامة أصدقائه، حيث كان برفقة زوجته وابنتيه الاثنتين، حيث رش اللصوص الغاز المسيل للدموع على السيارة، قبل أن يضربوا السفير على رأسه.

وتمكن اللصوص بعد ذلك من سرقة ساعة السفير اليدوية التي تبلغ قيمتها 130 ألف دولار، إلى جانب حقيبة زوجته اليدوية التي كانت تحتوي على مبالغ نقدية وبطاقات الهوية.

ولم يدخل أي من أفراد عائلة السفير إلى المشفى على الرغم من معاناة السفير من جرح دام في رأسه، فيما تولى رجال الحماية المدنية أمر عائلة السفير، وفتحت الجهات الأمنية في مدينة نيس الفرنسية تحقيقا في الحادث للوصول إلى الجناة.