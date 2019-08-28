المتحدث باسم نتنياهو يعلق على تصرف قام به لاعب مصري

علق عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للإعلام العربي، على تصرف لاعب مصري عقب مباراة للجودو جمعته بآخر إسرائيلي.

ونشر جندلمان مقطع فيديو، على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يظهر رفض اللاعب المصري محمد عبد العال وهو يرفض مصافحة نظيره الإسرائيلي ساجي موكي.

بالفيديو: لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم. ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط.



هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية. pic.twitter.com/6H46bGOCLu — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) August 28, 2019

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وكتب جندلمان أن "لاعب الجودو الإسرائيلي ساجي موكي تغلب على اللاعب المصري محمد عبد العال في نصف نهائيات بطولة العالم".

وأضاف: "ساجي أراد أن يصافح محمد في ختام المباراة إلا أن الأخير هرب من البساط".

وتابع: "هناك سلام بين البلدين. رفض المصافحة من قبل المصري ليس إلا إساءة لسمعة مصر في الرياضة العالمية".