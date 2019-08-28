واشنطن تفتتح ممثلية دبلوماسية مؤقتة للشؤون الفنزويلية في كولومبيا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن افتتاح الولايات المتحدة لـ"مكتب دبلوماسي مؤقت" للشؤون الفنزويلية في العاصمة الكولومبية.

واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عممه المكتب الصحفي للوزارة "الخارجية الأمريكية تعلن عن افتتاح مكتب للشؤون الفنزويلية، وسيكون جيمس ستوري القائم بأعمال المكتب"، مشيراً إلى أن المكتب الجديد سيكون في العاصمة الكولومبية، بوغوتا.

وأوضح بومبيو أن المكتب سيكون بمثابة "تمثيل مؤقت للولايات المتحدة في فنزويلا" و"سيعمل على استعادة الديمقراطية والنظام الدستوري في هذا البلد، وعلى أمن ورفاهية الفنزويليين".

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.