قائد في الجيش الإيراني: نمتلك أسلحة سرية سنوجه بها ضربة حاسمة للعدو 

ففي كلمته، اليوم الأربعاء، خلال المراسم الختامية للدورة الـ17 للقتال التمهيدي المشترك للطلبة الجامعيين لجامعات ضباط الجيش في إيران، قال العميد دادرس، إن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة اليوم من الناحية العسكرية والقتالية لتنفيذ المهمات المختلفة؛ بحسب وكالة "فارس".
وأشار العميد دادرس إلى الاختبارات العملانية للمعدات والكوادر البشرية، وأضاف:
إننا نقوم بهذا الأمر أسبوعيا للوصول إلى الجهوزية الكاملة مائة بالمائة، ونمتلك معدات يمكنها جعل العدو نادما على فعلته من مسافات بعيدة، وعدونا يفهم لغة القوة ومنطق القوة بصورة أفضل، ولهذا السبب يعارض ازدياد قدراتنا الدفاعية.
وأشار نائب القائد العام للجيش الإيراني إلى جهوزية القوات المسلحة لمواجهة التهديدات وقال، إن الجيش الإيراني يمتلك اليوم قدرات منقطعة النظير، وهو على استعداد للرد في جميع المجالات بما يتناسب مع التهديدات.
وقال العميد دادرس:
إننا وعبر استخدام القدرات الإلكترونية المصنعة محليا، تمكنا من مراقبة ورصد الحدود كلها وحتى حالات العبور الجزئية.
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