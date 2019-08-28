هدية من خامنئي لعسكري إيراني

أهدى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، خاتمه إلى العسكري الذي تمكن من إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة التي انتهكت المجال الجوي الإيراني في حزيران/ يونيو الماضي.

وحسب المستشار السابق لوزير الخارجية الإيرانية، حسن شيخ الإسلام، في مقابلة مع قناة "أفق" المحلية، اليوم الأربعاء، أن خامنئي أهدى خاتمه الشخصي للعسكري الذي تمكن من إسقاط الطائرة المسيرة الأمريكية، يوم 20 يونيو الماضي، "إثر انتهاكها المجال الجوي الإيراني".

وضمن المقابلة تحدث شيخ الإسلام عن التطورات الإقليمة في المنطقة وعن تفاصيل إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة جنوبي إيران في حزيران/ يونيو الماضي؛ قال حسن شيخ الإسلام "كانت هذه الطائرة المسيرة على ارتفاع أربعين ألف قدم، وعندما استهدفتها قواتنا، ارتفعت على الفور إلى خمسين ألف قدم، كان تقييمهم أنه لا يمكننا إصابتها لكننا أسقطناها بمنظومة 3 خرداد للدفاع الجوي."

وأضاف شيخ الإسلام الذي تولى عددا من المناصب في السلطة الإيرانية "نحن فخورون بأن أسلحتنا أظهرت فعاليتها وأثبتت ذلك في إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة".

ومضى شيخ الإسلام قائلا "بعد هذا الحادث، ارتبك التوازن وفشل الأمريكيون في الرد، وإن قول ترامب إنه تخلى عن الهجوم بسبب الخسائر البشرية لم يكن أكثر من كذبة، لأنهم أسقطوا طائرة ركابنا ولم يأبهوا لذلك."

كما أشار شيخ الإسلام إلى لقاء المبعوث الخاص لحركة "أنصار الله" في اليمن مع قائد الثورة الإسلامية، وقال "يحتاج اليمنيون إلى علاقات دبلوماسية مع الدول في المستقبل القريب، ويرون أن إيران قناة جيدة لمتابعة هذه العلاقات."