وزير الدفاع الأمريكي: نريد التعامل مع إيران دبلوماسيا

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تريد حل توتراتها مع إيران من خلال الدبلوماسية ولا تبحث عن صراع عسكري.

واشنطن – سبوتنيك . قال إسبير في مؤتمر صحفي في البنتاغون "نحن لا نسعى إلى الصراع مع إيران، نريد التواصل معهم دبلوماسيا".

وقال إسبير، إنه يأمل أن توافق القيادة الإيرانية على محادثات تساعد في حل القضية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين الماضي خلال مؤتمره الصحفي الختامي في قمة مجموعة السبع في فرنسا إنه سيلتقي بالرئيس الإيراني حسن روحاني في ظل "ظروف مناسبة". وأضاف أنه لا يستبعد عقد مثل هذا الاجتماع خلال فترة زمنية قصيرة.

NEW: Defense Sec. Mark Esper says he will conduct more Pentagon press briefings.



"Moving forward, I intend to do these briefings to maintain an open dialogue about the Department's activities." https://t.co/JsAo4rBy2e pic.twitter.com/kUJHEWGXB1 — ABC News (@ABC) August 28, 2019

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب في وقت سابق إنه يود عقد لقاء بين ترامب وروحاني في غضون أسابيع.

وقال ترامب إنه سيكون من الواقعي توقع عقد اجتماع مع روحاني في الأسابيع المقبلة. وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران حالة من الهبوط منذ انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 في الربيع الماضي.

وقد أعلنت الولايات المتحدة منذ ذلك الحين أنها تعتزم خفض مبيعات إيران من النفط إلى الصفر وإعادة فرض عقوبات على جميع القطاعات الرئيسية في اقتصاد البلاد تقريبًا.

BREAKING: New Defense Secretary Esper leads off first press conference saying he intends to do more of these press briefings and announces Pentagon will resume “regular press briefings.” pic.twitter.com/oJcz4pNcBF — Kevin Baron (@DefenseBaron) August 28, 2019

وتدهور الوضع خلال الأشهر الأخيرة في أعقاب سلسلة من الهجمات على الناقلات التجارية في خليج عمان ومضيق هرمز، والتي اتهمت واشنطن وحلفاؤها إيران. وقد رفضت طهران هذه الاتهامات.