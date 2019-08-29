أردوغان لا يستبعد شراء مقاتلات روسية بدلا عن طائرات "إف-35" الأميركية

ونقلت إذاعة "إن تي في"، عن أردووغان قوله ردا على سؤال للصحفيين الأتراك المرافقين له على الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من روسيا بشأن إمكانية شراء مقاتلات "سو-35 وسو-57"، "لماذا لا؟ نحن لم نسافر إلى روسيا هباء".
BREAKING: Erdogan not ruling out purchasing #Russia's Su-35, Su-57 fighters instead of US F-35 jets - reports https://t.co/pLMfzEXS5S@RTErdogan pic.twitter.com/VukECR8ijM— Sputnik (@SputnikInt) August 28, 2019
وأضاف أردوغان، "بعد أن علمنا القرار النهائي للولايات المتحدة على طائرات "إف-35"، سنقوم بتحركاتنا الخاصة... السوق الذي يسمح لنا بتلبية احتياجاتنا كبير".
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