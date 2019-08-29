أردوغان لا يستبعد شراء مقاتلات روسية بدلا عن طائرات "إف-35" الأميركية

لم يستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شراء طائرات مقاتلة من طراز "سو-35 وسو- 75" من روسيا بدلا من طائرات "إف-35" الأمريكية، في أعقاب قرار الولايات المتحدة تعليق مشاركة تركيا في برنامجها لتصنيع الطائرات الملقبة بالشبح.

ونقلت إذاعة "إن تي في"، عن أردووغان قوله ردا على سؤال للصحفيين الأتراك المرافقين له على الطائرة الرئاسية خلال رحلة العودة من روسيا بشأن إمكانية شراء مقاتلات "سو-35 وسو-57"، "لماذا لا؟ نحن لم نسافر إلى روسيا هباء".

وأضاف أردوغان، "بعد أن علمنا القرار النهائي للولايات المتحدة على طائرات "إف-35"، سنقوم بتحركاتنا الخاصة... السوق الذي يسمح لنا بتلبية احتياجاتنا كبير".

يتبع...