اختطاف أكثر من 50 شخصا بينهم نساء وأطفال في هجوم على قرية بنيجيريا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، بأن ما يزيد على 50 شخصا، منهم نساء "حبليات" وأطفال، تعرضوا للخطف في هجوم على قرية في شمال غرب نيجيريا.

وبدأ الهجوم على قرية وورما في ولاية كاتسينا حوالي الساعة "11:30" بالتوقيت المحلي، من مساء يوم الثلاثاء. وقالت الشرطة إن عدد المخطوفين بلغ 15 لكن كثيرا من السكان أبلغوا بأن عدد المخطوفين أكبر بكثير، وفقا لرويترز.

وقال الحاجي موسى، وله ابنتان مخطوفتان، إن ما يزيد على 100 من أفراد العصابات "كانوا يطلقون النار من كل اتجاه".

More than 50 people, including women and children, have been kidnapped in an attack on a village in Nigeria https://t.co/QECGpFVg5q pic.twitter.com/eSCPsiVNk8 — MbS NeWs (@MbSNewsEnglish) August 29, 2019

وأضاف أن عملية الخطف "استمرت لنحو ثلاث ساعات دون أن يجرؤ أحد على مواجهتهم".

وقال سبعة سكان ورجل، كان قد خطف ثم أطلق الخاطفون سراحه، إن 53 شخصا على الأقل خطفوا وإن منهم نساء حوامل ورضع وأطفال. وقالت المصادر إن المهاجمين طلبوا فدية من بعض السكان.

وأضافت المصادر، أن المهاجمين سرقوا أغناما وأغذية.

وقالت شرطة ولاية كاتسينا في بيان، إن 15 امرأة خطفن لكن عشرا منهن أطلق سراحهن دون أي إصابات بعد تبادل الشرطة إطلاق النار مع الخاطفين.

وأضافت الشرطة "فرق البحث تمشط الأدغال المجاورة بغية إنقاذ الباقين".