نتنياهو يزور الهند لعقد صفقات أسلحة ضخمة

يتوجه رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال الأيام المقبلة، إلى الهند، للقاء نظيره ناريندرا مودي، ومن المقرر أن يتم إبرام صفقتين تبتاع الهند بموجبهما من إسرائيل طائرات مزودة بمنظومة الإنذار المبكر.

القدس – سبوتنيك. وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأنه "من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهند في 9 أيلول/سبتمبر، أي قبل 8 أيام من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/سبتمبر".

وأضافت الهيئة أنه "سيتم خلال الزيارة إبرام صفقتين تبتاع الهند بموجبهما من إسرائيل طائرات مزودة بمنظومة الإنذار المبكر (فالكون)، وصواريخ جو- جو من طراز (بيتون)، بالإضافة إلى توقيع عدد من اتفاقيات المياه والزراعة وإعادة التدوير".

وبحسب الهيئة: "يتوقع أن يناقش اللقاء الثنائي إمكانية عقد صفقة بشأن شراء الهند صواريخ "سبايك" الإسرائيلية المضادة للدبابات، التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار".

وذكرت الهيئة في تقريرها: "في خلفية الزيارة، يتساءل الإعلام الهندي عما إذا كان رئيس الوزراء نتنياهو سيتناول أمر قرار الهند ضم كشمير، وكيف؟. وقبل عامين، كان مودي أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل، وتظهر أرقام معهد التصدير أنه منذ يناير/كانون الثاني 2018، ارتفعت الصادرات الإسرائيلية إلى الهند بنسبة 24%. وتأتي صفقة الأسلحة وسط توترات متنامية بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير".

وكان نتنياهو قد زار الهند آخر مرة في كانون الثاني/يناير 2018، وقال حينها إنه في زيارة تاريخية إلى الهند، حيث تتعزز العلاقة بين إسرائيل وهذه القوة العالمية المهمة.