الجيش الباكستاني: نجاح اختبار صاروخ باليستي قادر على حمل ذخائر نووية

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، نجاح اختبار صاروخ باليستي من طراز "غزنوي" قادر على حمل ذخائر تقليدية ونووية.