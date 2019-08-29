الرئيس الإيطالي يكلف كونتي بتشكيل الوزارة الجديدة

أعلن الأمين العام للرئاسة الإيطالية، أوغو زامبيتي، أن الرئيس سيرجيو ماتاريللا، كلف رئيس الوزراء المستقيل جوزيبي كونتي، بتشكيل الوزارة الجديدة.

روما - سبوتنيك. وقال زامبيتي في كلمة نقلتها قناة "راي": "قام الرئيس سيرجيو ماتاريللا باستقبال كونتي وعرض عليه تشكيل الحكومة، وقد قبل كونتي التكليف".

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن عزمه تقديم استقالته، بعد خلافات داخل التحالف الحاكم (حزب الرابطة وحركة النجوم الخمس).

وقال كونتي خلال جلسة لمجلس الشيوخ: "سأستمع بعناية شديدة لكل خطب اليوم لكني أنوي استكمال هذا الانتقال السياسي".

وفي كلمته أمام المجلس اتهم كونتي، نائبة وزعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني، بالتصرف بصورة "غير مسؤولة وأنانية" من خلال العمل على إحداث أزمة حكومة.

وقال كونتي: "أعتبر قرار حزب الرابطة بإسقاط الحكومة خطير للغاية". وأضاف، أن سالفيني اتسمت "بعدم المسؤولية" وتعرض البلاد لخطر الدخول في دائرة الغموض السياسي وعدم الاستقرار المالي".