ناقلة النفط الإيرانية "المحتجزة" تدخل المياه الإقليمية التركية

وكان مصدر ملاحي تركي ذكر لوكالة "سبوتنيك"، في 26 أغسطس/آب، أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا قد تتوجه إلى قبرص وتفرغ حمولتها في ناقلات نفط صغيرة وفي حال لم تفرغ الحمولة في قبرص قد تأتي إلى ميناء مرسين وتفرغ الحمولة في المنطقة الحرة وعندها لا يستطيع أحد التدخل. وأضاف المصدر أن موعد وصول السفينة سيكون في 31 أغسطس، إلا أن مكان وصولها غير واضح.
وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت سابق، وحسبما نقلت عنه وكالة "فارس"، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق.
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