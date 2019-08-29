ناقلة النفط الإيرانية "المحتجزة" تدخل المياه الإقليمية التركية

أفاد مصدر ملاحي بميناء مرسين التركي، بأن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق تدخل المياه الإقليمية التركية وتتجه نحو الميناء.

موسكو - سبوتنيك . وقال المصدر الملاحي بالميناء الواقع جنوبي تركيا لوكالة "سبوتنيك، اليوم الخميس، إن ناقلة النفط الإيرانية تدخل المياه الإقليمية التركية متوجهة نحو الميناء، وإن الناقلة الموجودة في قوائم الميناء وستقوم بإفراغ حمولتها هناك.

وكان مصدر ملاحي تركي ذكر لوكالة "سبوتنيك"، في 26 أغسطس/آب، أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا قد تتوجه إلى قبرص وتفرغ حمولتها في ناقلات نفط صغيرة وفي حال لم تفرغ الحمولة في قبرص قد تأتي إلى ميناء مرسين وتفرغ الحمولة في المنطقة الحرة وعندها لا يستطيع أحد التدخل. وأضاف المصدر أن موعد وصول السفينة سيكون في 31 أغسطس، إلا أن مكان وصولها غير واضح.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت سابق، وحسبما نقلت عنه وكالة "فارس"، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق.