إيران تكشف عن بنك الأهداف الأمريكية في الخليج

كشفت إيران أنها كانت بصدد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية وجاهزة لهذا القرار بعد إسقاط الدفاعات الجوية للطائرة الأمريكية المسيرة في الأجواء الإيرانية.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية نقلا عن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية، العميد أمير علي حاجي زاده، أن بلاده كانت جاهزة للرد على الولايات المتحدة بعدما أسقطت طائرتها التجسسية في الخليج.

وأكد زاده أن "القادة الإيرانيين كان لديهم يقين بعدم وقوع حرب وظلال الحرب التي ألقاها البعض في البلاد لسنوات هي كذبة كبيرة".

وأضاف زاده قائلا: "لقد كان لدينا يقين بأنه عند إصابة أول صاروخ أو قنبلة أمريكية لأرضنا، فإنه سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وسفنهم في بحر عمان والتي كنا قد صوبنا نحوها سابقا".

يذكر أن الدفاعات الجوية الإيرانية قامت بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من نوع "آر كيو-4 غلوبال هوك" في منطقة مضيق هرمز.