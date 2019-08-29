قاموا بأعمال عدائية ضد الشعب... إيران تحظر مجموعة أشخاص من جنسيات مختلفة

أعلنت إيران، اليوم، حظر مجموعة أشخاص، قالت إنهم يقومون على وضع خطط "الإرهاب الاقتصادي" للحكومة الأمريكية، والقيام بأعمال عدائية ضد الشعب الإيراني.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" ، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي عن "حظر مجموعة من الأشخاص الذين لهم علاقة بالمؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات".

وأكد موسوي أن "إيران لا ترى هذه المؤسسة على أنها فكرية، بل تعتبرها منظمة تنتحل صفة معهد فكري، وتقوم وباستمرار بوضع خطط "الإرهاب الاقتصادي" للحكومة الأمريكية، وتحفيزها على القيام بأعمال عدائية ضد الشعب الإيراني".

وأضاف موسوي أنه "وبحسب القانون فسيتم قريبا الإعلان عن أسماء أول مجموعة تتعاون مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية وتقديمها إلى السلطة القضائية لإضافتها في قائمة الحظر".

ايران ترد على موقف الحكومة الاميركية تجاه فرض الحظر على مؤسسة "FDD"

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ومن اجل الحفاظ على المصالح الاساسية للمواطنين الايرانيين ستستخدم اي اداة مشروعة ومطابقة للقوانين الدولية. https://t.co/SF0nQob3OQ pic.twitter.com/NHYEgoSAfE — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) August 26, 2019

وكشف الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "قائمة الأسماء تشمل جنسيات مختلفة شاركت في إجراءات المؤسسة ضد الشعب الإيراني".

وقال إن "إيران لا ترى هذه المؤسسة على أنها فكرية، بل تعتبرها منظمة تنتحل صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط "الإرهاب الاقتصادي" للحكومة الأمريكية وتحفيزها على القيام بأعمال عدائية ضد الشعب الإيراني وأن الإدارة الأمريكية تقوم بأعمالها العدائية بتوصيات هذه الموسسة".

وكانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أصدرت بيانا، بتاريخ 22 نيسان/ أبريل الماضين أدرجت بموجبه المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات في قائمة الحظر الإيرانية".