الجيش الإسرئيلي يعلن عن مفاجأة لإيران وشعبها

افتتح جيش الدفاع الإسرائيلي صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بلغة جديدة لمحاولة إيصال رأيه وأفكاره لشعوب جديدة لطالما كانت معادية له في السنوات الأخيرة.

وجاءت الخطوة الإسرائيلية بعد التوترات الأخيرة في المنطقة خصوصا في العراق ولبنان وسوريا.

سرتیپ جواد غفاری که تحت فرمان مستقیم فرمانده نیروی قدس قاسم سلیمانی می باشد، مسئول این حمله تروریستی با استفاده از پهپاد است.

غفاری، یکی از جنگجویان جنگ ایران و عراق، از فرماندهان ارشد نیروی قدس ـ بازوی مخفی برون مرزی سپاه پاسداران ـ می باشد. pic.twitter.com/HUhkmGrLUy — ارتش دفاعی اسرائیل به فارسی (@IDFFarsi) August 27, 2019

وأعلن الجيش أن الحسابات الجديدة ستسمح للإيرانيين بأن يروا بأم العين أنهم ليسوا العدو، بل أن العدو هو النظام الإيراني.

وعلق الجيش الإسرائيلي على "تويتر"، قائلا: "شعب إيران يستحق أن يسمع الحقيقة، وهذا هو تحديدا ما سنقوم بمشاركته".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يمتلك حسابات ناطقة بست لغات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.