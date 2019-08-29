أنقرة تكشف عن الدول التي تستهدفها الصادرات التركية

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، تأكيدها أن البلدان الـ 17 المستهدفة في خطة التصدير هي الولايات المتحدة، البرازيل، الصين، إثيوبيا، المغرب، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الهند، العراق، بريطانيا، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، أوزبكستان، وروسيا، وتشيلي.
وذكرت الوزيرة أن النمو المستقر لخطة التنمية الـ11 يستند إلى الصادرات التي من المستهدف بلوغها قيمة 226.6 مليار دولار.
ولفتت بكجان إلى أن اختيار الدول الـ17 جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدول تحصل على 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و43.7 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، و25.2 في المئة من صادرات تركيا.
ولفتت أن بلادها تستهدف رفع صادراتها من المنتجات التكنولوجية العالية من 3.5 إلى 5 في المئة.
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