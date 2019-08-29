رئيس الوزراء الأفغاني يؤكد استعداده الانسحاب من السباق الرئاسي

أعلن رئيس الوزراء الأفغاني، عبد الله عبد الله، اليوم الخميس، استعداده التخلي عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذا كانت هذه الخطوة تساعد في إرساء السلام في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الأفغاني، مخاطبا المشاركين في تجمع انتخابي عقد في كابول، يوم الأربعاء: "إذا كانت هذه الفرصة (لإرساء السلام) ستصبح متاحة قبل أو بعد الانتخابات بيوم، فإننا على استعداد للاستفادة منها (أي للتخلي عن المشاركة)، ولا شك في ذلك"، حسب ما ذكرته قناة "تولو نيوز" الأفغانية المحلية.

الرئيس أشرف غني، المرشح لولاية ثانية، أكد في افتتاح الحملة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 28 أيلول/سبتمبر في أفغانستان أن "السلام قادم"، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء مفاوضات مع حركة طالبان.

ويشارك في هذه الانتخابات 18 مرشحا بما في ذلك أشرف غني وعبد الله عبد الله اللذان كانا يتنازعان الفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2014