وكالة: الناقلة الإيرانية تغير مسارها وتبتعد عن الساحل التركي

أعلنت وكالة دولية، اليوم الخميس، أن الناقلة الإيرانية المفرج عنها مؤخرا من سلطات جبل طارق قد غيرت مسارها وعدلت وجهتها وابتعدت عن الساحل التركي بعد أنباء عن قرار دخولها ميناء في تركيا

وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن بيانات تتبع حركة السفن كشفت أن ناقلة النفط الإيرانية، أدريان داريا، غيرت مسارها وابتعدت عن الساحل التركي.

يذكر أن مصدر ملاحي بميناء مرسين التركي أفاد بأن ناقلة النفط الإيرانية التي كانت محتجزة في جبل طارق تدخل المياه الإقليمية التركية وتتجه نحو الميناء.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت سابق، وحسبما نقلت عنه وكالة "فارس"، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق.

وكانت الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1"، المعروفة سابقا بـ"غريس 1"، والتي أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، أعلنت أخيرا أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".