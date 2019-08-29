الرئيس الصيني يلقي خطابا مهما في احتفالات العيد الوطني

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيلقي خطابا مهما خلال احتفالات العيد الوطني في الصين.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني سيحضر تجمعا كبيرا للاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من أكتوبر/ تشرين أول.

وأشار إلى أن شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، سيلقي خطابا مهما في الحدث.

ونقلت الوكالة عن وانغ شياو هوي نائب الرئيس التنفيذي لدائرة الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قوله إنه سيقام عرض عسكري وموكب جماعي عقب التجمع.

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الصيني أوسمة الجمهورية وأوسمة الصداقة وألقاب الشرف الوطنية للأشخاص البارزين في الاحتفالات.

وسيقدم شي الأوسمة والشهادات للفائزين في حفل منح الجوائز الذي سيعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين.