نتنياهو: كشفنا النقاب عن مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران و"حزب الله"

رام الله - سبوتنيك. وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه، مساء اليوم الخميس، ووصل لوكالة "سبوتنيك": "كشفنا اليوم النقاب عن جزء من مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران ولحزب الله".

كشفنا اليوم النقاب عن جزء من مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران ولحزب الله. نحن مصممون على إحباطه. هدف النشر هو التوضيح بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بالتزود بأسلحة فتاكة ضدنا. قد قلت لهم هذا الأسبوع إن عليهم أن يحذروا بأفعالهم واليوم أقول لهم: "ديروا بالكم". — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) August 29, 2019

​وأضاف نتنياهو "نحن مصممون على إحباطه حيث أن الهدف من النشر هو التوضيح بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بالتزود بأسلحة فتاكة ضدنا وقد قلت لهم هذا الأسبوع إن عليهم أن يحذروا بأفعالهم واليوم أقول لهم: "ديروا بالكم".

وكان كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم النقاب عن تفاصيل حول مشاريع الصواريخ الدقيقة التابع لـ"حزب الله" بقيادة إيران فضلا عن الكشف عن شخصيات إيرانية ولبنانية تقف خلف المشروع المقام في لبنان.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف، اليوم، عن تفاصيل جديدة حول ما أسماه بـ"مشروع الصواريخ الدقيقة" في لبنان.

فكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدات على حسابه الرسمي في "تويتر"، جاء فيها أن إسرائيل تكشف عن الشخصيات المسؤولة عن مشروع الصواريخ الدقيقة في لبنان.

وقال أدرعي "مشروع إيراني يهدد أركان الدولة اللبنانية ويدار بسرية تامة من قبل "حزب الله". سنكشف اليوم تفاصيل مهمة عن المشروع الذي قد يهدد الحالة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان".

وادعى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في الفترة الأخيرة تسعى إيران و"حزب الله" لتسريع مشروع الصواريخ الدقيقة من خلال محاولة إنشاء مواقع إنتاج وتحويل على الأراضي اللبنانية في عدة مناطق.