مع إعلان بدء عمل قيادة الفضاء الأمريكية… ترامب: هذه الساحة التالية للعمليات العسكرية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل أقيم يوم الخميس، بدء عمل قيادة الفضاء الأمريكية [قيادة عسكرية تركز على الفضاء]، وسمى الفضاء الساحة التالية للعمليات العسكرية.

واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب: إن "قيادة الفضاء ستحمي المصالح الرئيسية للولايات المتحدة في الفضاء - الساحة التالية للعمليات العسكرية".

وأضاف "أعتقد أن هذا واضح للجميع".

كان ترامب قد أمر بإنشاء فرع سادس للجيش الأمريكي للتركيز على الفضاء في خطوة قال منتقدوها إنها قد تضر بالقوة الجوية، بينما يقول مسؤولون إنها تحتاج موافقة الكونغرس.

وعبر وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، في السابق عن معارضته لإنشاء فرع جديد للجيش الأمريكي للتركيز على الأصول العسكرية المتعلقة بالفضاء.

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لكنه لمح بعد ذلك إلى أنه لا يستبعد الفكرة وترك الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال.