وزير خارجية بريطانيا: الاتفاق النووي هو ما يمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية

يبحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يوم الجمعة مع نظراء في الاتحاد الأوروبي، الملف النووي الإيراني، هونغ كونغ ومضيق هرمز.

لندن - سبوتنيك. وقال راب عشية اللقاء: "اجتماعنا سيكون استكمال للمحادثات الإيجابية لمجموعة "السبع" حول إيران، عندما حاولنا تخفيف درجة حدة التوتر".

وكشف الوزير أن: "الاتفاق النووي [مع إيران] يعد الاتفاق الوحيد الذي سيمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مشيرا إلى "مواصلة العمل معا لضمان التزام إيران بتنفيذ الاتفاقية بالكامل".

وتابع وزير الخارجية البريطاني، قائلا "نحن أيضا بحاجة إلى أوسع دعم دولي ممكن لمكافحة تهديدات الشحن الدولي في مضيق هرمز".

كما يعتزم راب طرح مسألة هونغ كونغ مع زملائه.

هذا ويجري وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة اجتماعات في هلسنكي.

وتزايدت المخاوف من تعطل الإمدادات في مضيق هرمز، الذي تنقل عبره نحو 20% من إمدادات الخام العالمية يوميا، بعد أن احتجزت إيران ناقلة النفط "ستينا امبريو"، التي ترفع العلم البريطاني في الممر المائي الجمعة الماضي، فيما يبدو أنه رد علىاحتجاز بريطانيا ناقلة نفط إيراني قبل أسبوعين.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن بداية أغسطس/آب الجاري أن واشنطن طلبت من أكثر من 60 دولة تقديم المساعدة لتأمين الملاحة بمضيق هرمز.