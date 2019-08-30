مفاوضات تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا ما زالت مستمرة

وصفت المتحدثة باسم الأمن الأوكراني، يلينا غيتليانسكايا، اليوم الجمعة أن عملية تبادل المحتجزين بين روسيا وأوكرانيا بالمعقدة لكنها ما زالت مستمرة.

وعلقت المتحدثة باسم الأمن الأوكراني على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "السادة الصحفيون، ما زالت عملية تبادل المحتجزين المعقدة مستمرة. برجاء الصبر بعض الوقت. ونرجو عدم نشر معلومات قبل التحقق من صحتها".

وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر تموز/يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.

وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى.