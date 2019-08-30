مسؤول عسكري إيراني: التكنولوجيا رأس حربة الدفاع للبلاد

وقال مجيد عسكري إننا نتعامل في الوقت الحاضر مع 140 شركة معرفية، حيث قمنا بتوظيف 37 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) في هذا المجال، وذلك بحسب وكالة "إرنا".

وجاءت تصريحات عسكري، مساء أمس الخميس، خلال الدورة الـ 16 العامة والدورة الدولية الثانية لمسابقات العمليات الحرارية اللتين أقيمتا في جامعة "الشهيد باهنر" في كرمان (جنوب شرقي إيران).

وأضاف مدير شؤون توطين التكنولوجيا بوزارة الدفاع الإيرانية، مجيد عسكري، بأن هنالك ما بين 7 إلى 9 بالمئة من معادن العالم في إيران، التي تبلغ نسبة نفوسها 1 بالمائة من إجمالي نفوس العالم، إلا أن هذه الطاقات لم تستغل كما ينبغي.

ودعا عسكري الطلبة الجامعيين للتوجه نحو الأنشطة العملانية والتنفيذية، مضيفا أن نقطة القوة للبلاد هي احتياطياتها من المعادن والجامعات والأساتذة البارزين، مشيرا إلى أن محافظة كرمان تعد جنة المعادن في إيران.

وأوضح مجيد عسكري بأن مركز توطين التكنولوجيا بوزارة الدفاع الإيرانية له في الوقت الحاضر 160 اتفاقية إنتاجية و150 اتفاقية بحثية، وتتعاطى مع 140 مركزا صناعيا وبحثيا في البلاد.