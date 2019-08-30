قناة عبرية: هل يلتقي ترامب بروحاني

كشفت قناة عبرية النقاب عن احتمالية عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الإيراني، حسن روحاني، قريبا.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء أمس الخميس، أن "الضوء الأخضر" الذي سمح به ترامب لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بعقد لقاءات مشتركة لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش حضوره قمة السبع الكبار بمنتجع بياريتز الفرنسي، ربما مؤشر على عقد لقاء بين ترامب وروحاني، في القريب العاجل.

وأفادت القناة العبرية بأن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، حاول الاتصال مرارا بالرئيس ترامب، ولكن الأخير لم يرد عليه، ليلح عليه في طلب ألا يلتقي بظريف، على هامش قمة السبع الكبار.

وأوردت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن ترامب كان مشغولا بلقاءات قمة مع كثير من القادة والزعماء الدوليين، ولم يكن لديه وقت لتلقي اتصالات من نتنياهو، في وقت التقى ماكرون بظريف، وتباحثا معا حول تجديد المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت القناة العبرية أنه وصلت معلومات لإسرائيل، مطلع الأسبوع الماضي، تفيد بأن ظريف يخطط لزيارة فرنسا على هامش قمة السبع الكبار، ما جعلها أن تدفع بأكثر من مسؤول أمريكي وإسرائيلي، على رأسهم السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، للتواصل مع ترامب نفسه، للإعراب عن قلق إسرائيل من عقد قمة محتملة بين ترامب وظريف نفسه.

ومع وصول تأكيدات من القمة الدولية بفرنسا بعدم عقد لقاء بين ترامب وظريف، أوضحت القناة العبرية أنه ما تزال المخاوف تسري في تل أبيب من عقد لقاء قمة بين ترامب وروحاني، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، الشهر المقبل، بعد رفض ترامب عقد لقاء مع ظريف في فرنسا.

وأكدت القناة العبرية في تقريرها المطول أن هذه التخوفات تأتي على خلفية الهجمات الإسرائيلية على لبنان وسوريا ليلة السبت/الأحد الماضي.

فيما أشارت القناة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي والبيت الأبيض رفضا التعليق على هذا التقرير.