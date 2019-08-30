مصدر ملاحي تركي: ناقلة النفط الإيرانية تتوجه نحو مدينة إسكندرون

موسكو- سبوتنيك. وكان مصدر ملاحي بميناء مرسين، الواقع جنوبي تركيا، قد أفاد أمس لوكالة "سبوتنيك"، بدخول ناقلة النفط الإيرانية المياه الإقليمية التركية وتوجهها نحو الميناء، وأن الناقلة موجودة في قوائم الميناء، وستقوم بإفراغ حمولتها هناك.

وفي 26 أغسطس/ آب الجاري، ذكر مصدر ملاحي تركي أن الناقلة الإيرانية أدريان داريا قد تتوجه إلى قبرص وتفرغ حمولتها في ناقـلات نفط صغيرة، وفي حال لم تفرغ الحمولة في قبرص قد تأتي إلى ميناء مرسين وتفرغ الحمولة في المنطقة الحرة وعندها لا يستطيع أحد التدخل. وأضاف المصدر أن موعد وصول السفينة سيكون في 31 أغسطس، إلا أن مكان وصولها غير واضح.

وأعلن الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، في وقت سابق، وحسبما نقلت عنه وكالة "فارس"، أن بلاده باعت شحنات النفط التي كانت على متن الناقلة "أدريان داريا" المفرج عنها من قبل سلطات جبل طارق.