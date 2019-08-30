إيران تنفي أنباء عن انفجار قمرها الصناعي عند الإطلاق

نفى وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الجمعة، صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.

وعلق وزير الاتصالات الإيراني على تويتر، قائلا: "لاحظت أن الكثيرين يسألون عن سلامة قمرنا الصناعي. يبدو أن هناك أخبارا قد انتشرت تفيد بفشل التجربة الثالثة لإطلاق القمر".

رسیدم چابکسر، ادامه سفر فردا در گیلان. گوشی‌ رو چک کردم ودیدم خیلی‌ها جویای احوال ماهواره‌ی ما شده‌اند. ظاهرا اخباری منتشر شده که سومین تلاش برای استقرار ماهواره در مدار ناموفق بوده. راستش ناهید۱ حالش خوبه، الان هم در آزمایشگاه مستقره. خبرنگاران هم میتونن بیان بازدیدش#شفاف‌سازی pic.twitter.com/oBr7LR5l10 — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 29, 2019

وأضاف: "في الحقيقة القمر "ناهيد1" الصناعي متكامل وهو الآن في المختبر ويمكن للصحفيين الذهاب لتفقده".

وكانت وسائل إعلام أمريكية تناقلت خبرا مفاده أن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي في شمال إيران قبل إطلاقه يوم أمس الخميس.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز" عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق.