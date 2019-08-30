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10:22 30 أغسطس/ أب 2019
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    ترامب يقدم الوجبات السريعة لضيوفه في البيت الأبيض

    سبع مهن غير معروفة داخل البيت الأبيض

    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    العالم
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    كشف موقع إلكتروني أمريكي النقاب عن مهن غير مألوفة في البيت الأبيض، لم يلق عليها الضوء من قبل، وكذلك رواتب أصحاب هذه المهن.

    وذكر الموقع Business Insider الأمريكي، مساء أمس الخميس، تقريرا عن وجود بعض الوظائف غير المألوفة داخل أروقة البيت الأبيض، يقترب أصحابها من رقم 400 شخصا يعملون داخل القصر الرئاسي في مختلف المناصب.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / TASOS KATOPODIS
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    وأكد الموقع الإلكتروني الأمريكي أن هناك 7 وظائف غريبة يتقاضى موظفوها رواتب سنوية جيدة إلى حد ما.

    1- رجل الظل

    تشمل مهام "رجل الظل" الملازم للرئيس الأمريكي داخل البيت الأبيض، مساعدته في كل شيء، بداية من تنظيم حياته اليومية، وعادة ما يكون أول من يستقبله صباحا، ويسافر معه، ويمده بالصحف والإحاطات الإعلامية، وحتى الأقلام، ويساعده حتى على المشي إلى المنزل ليلا.

    ويتقاضى "رجل الظل" حوالي 115 ألف دولار، وكان أول من تولى هذه المهمة للرئيس دونالد ترامب، كان جون ماكنتي، حيث يتقاضى 115 ألف دولار في عام 2017.

     

    2- الخطاط

    ومن بين الموظفين العاملين والمهمين في البيت الأبيض، مهنة الخطاط، وهو ما يقوم بكتابة الدعوات الخاصة بمنظر منمق. وتشمل تلك المخططات، الدعوات والقوائم والشهادات، والوثائق ورسائل الرئيس الشخصية، كما يتميز الخطاطون بتخصيص بعض الكتابات والرموز طبقا لجنسية وثقافة الضيوف.

    ويتقاضى الخطاط في البيت الأبيض حوالي 99400 دولار.

     

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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    3- محلل إدارة السجلات

    تمثل مهنة "محلل إدارة السجلات" أحد المهام الرئيسة في البيت الأبيض، حيث يقوم محللو إدارة السجلات داخل الإدارة الأمريكية، بتحليل المستندات التي تأتي عبر البيت الأبيض ومسحها وفهرستها. كذلك، يجب عليهم تتبع المستندات إلى المكاتب والوكالات داخل المكتب التنفيذي للرئيس وبقية الحكومة الفيدرالية.

    ويتقاضى محلل إدارة السجلات حوالي 66.900 دولار.

     

    4- شيف حلويات 

    يملك البيت الأبيض طاهيا خاصا، وهي سوزان موريسون، ولكن لديه أيضا طاهي معجنات وحلويات تنفيذيا يركز على عمل أطباق شهيرة ومميزة، تشمل الفطائر أو المعجنات المصغرة.

    ويتقاضى رئيس الطهاة في البيت الأبيض، حوالي 52.160 دولار، دون ذكر مرتب موريسون نفسها.

     

    5- مساعد عسكري لزوار البيت الأبيض

    وتشمل مهام المساعد العسكري، وهو عمل تطوعي، في الأساس، تحية الضيوف القادمين إلى البيت الأبيض، وإسعادهم عبر الرقص معهم والدردشة. وعادة ما يكون أعضاء هذه المهة من الجيش الأمريكي الذين يحضرون مناسبات يقيمها البيت الأبيض، ويسهلون المحادثات مع الرئيس.

    النائبتان الديمقراطيتان رشيدة طليب وإلهان عمر مع صورة لترامب ونتنياهو
    © REUTERS / REUTERS FILE PHOTO
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    وأوضح تقرير الموقع الإلكتروني الأمريكي "Business Insider" أن هذا المساعد، عادة، لا يتلقى أي رواتب.

     

    6- ضابط التصوير

    تتمثل مهام ضابط التصوير في متابعة كلمات الرئيس، وتسجيل كل ما يقوله، خاصة عند التحدث إلى الصحافة أو الجمهور، ثم توثيقه في الأرشيف الرئاسي للتأكد من عدم وجود سوء فهم أو تشويش.

    ويتقاضى ضابط التصوير 95500 دولار.

     

    7- فريق المراسلات الرئاسية

    يؤكد التقرير الأمريكي المنشور في "Business Insider" أن البيت الأبيض يتلقى آلاف الرسائل ورسائل البريد الإلكتروني كل يوم من أفراد الجمهور، وهذا الأمر يحتاج للمتابعة والرد، حيث يضطر الفريق لقراءة 200 إلى 400 رسالة يوميا.

    ومن بين تلك المهام إيجاز تلك الرسائل والبريد وإرسالها للرئيس الأمريكي، في حدود 10 رسائل فقط يوميا.

    ويتقاضى فريق المراسلات الرئاسية في البيت الأبيض 72700 دولار.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    بريد إلكتروني, معجنات, البيت الأبيض, أمريكا, ترامب
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