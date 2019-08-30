فضيحة تدفع مسؤولة في البيت الأبيض لتقديم استقالتها

ونشرت صحيفة "باليتوكو"، أخيرا، أخبارا عن توسع مسؤوليات فيسترهوت في البيت الأبيض، بما في ذلك تنظيم رحلات خارجية للرئيس، الأمر الذي أدى إلى استياء بعض المسؤولين الآخرين في الإدارة الأمريكية.

وكانت فيسترهوت قد التقت بمجموعة من الصحفيين في مبنى ترامب في ولاية نيو جيرسي، وأخبرتهم عن تفاصيل خاصة بحياة الرئيس الأمريكي، وبدأ بعدها نقاش في البيت الأبيض حول فصلها من عملها، لتقدم هي استقالتها، يوم أمس الخميس.

Happy Birthday, Mr. President!! It is an honor to serve in your Administration! #MAGA Official WH Photo by Myles Cullen pic.twitter.com/oSeosz6Rjs — Madeleine Westerhout (@madwest45) June 14, 2017

وأجريت الانتخابات الأمريكية، في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وفاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وأصبح بذلك الرئيس المنتخب الـ 45 للبيت الأبيض الأمريكي، بعد حصوله على 304 صوتا من كبار الناخبين، ليتغلب على المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون.