أردوغان يعلن عن إجراء مباحثات مع روسيا بشأن شراء مقاتلات "سو 57"

وقال أردوغان للصحفيين: "نجري مفاوضات وسنستمر فيها. ممثلو وزاراتنا يتواجدون في روسيا، ويعملون هناك بعد معرض ماكس-2019. سنعمل من خلال وضع شروط الإقراض والإنتاج المشترك على طاولة المفاوضات".
وأضاف الرئيس التركي: "إذا لم تقوم الولايات المتحدة بتغيير موقفها بشأن توريد مقاتلات "إف-35" فسنبحث عن مخرج آخر".
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-35 ve Su-57 açıklaması: Rusya'ya boşuna mı geldik?https://t.co/aHG53yPXqs pic.twitter.com/UJ7hkJL8jy— Yeni Şafak (@yenisafak) August 28, 2019
هذا أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض "ماكس-2019" للطيران، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-57" الروسية، ليؤكد له نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية.
واطلع أردوغان، الذي وصل الثلاثاء إلى روسيا في زيارة سريعة للقاء بوتين، على عدد من الطائرات في معرض "ماكس-2019" للطيران والفضاء بمدينة جوكوفسكي، بما في ذلك أحدث مقاتلة روسية من طراز "سو-57" من الجيل الخامس.
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