أردوغان يعلن عن إجراء مباحثات مع روسيا بشأن شراء مقاتلات "سو 57"

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة أن تركيا وروسيا تجريان مفاوضات بشأن توريد مقاتلات سو-57، وأن بلاده ستبحث عن حل آخر إذا لم تغير واشنطن موقفها حول توريد مقاتلات إف-35.

وقال أردوغان للصحفيين: "نجري مفاوضات وسنستمر فيها. ممثلو وزاراتنا يتواجدون في روسيا، ويعملون هناك بعد معرض ماكس-2019. سنعمل من خلال وضع شروط الإقراض والإنتاج المشترك على طاولة المفاوضات".

وأضاف الرئيس التركي: "إذا لم تقوم الولايات المتحدة بتغيير موقفها بشأن توريد مقاتلات "إف-35" فسنبحث عن مخرج آخر".

هذا أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته معرض "ماكس-2019" للطيران، اهتمامه بشراء مقاتلات "سو-57" الروسية، ليؤكد له نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وجود هذه الإمكانية.

واطلع أردوغان، الذي وصل الثلاثاء إلى روسيا في زيارة سريعة للقاء بوتين، على عدد من الطائرات في معرض "ماكس-2019" للطيران والفضاء بمدينة جوكوفسكي، بما في ذلك أحدث مقاتلة روسية من طراز "سو-57" من الجيل الخامس.