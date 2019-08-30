أكثر من 150 مهاجرا يقتحمون جيب سبتة الإسباني

قال متحدث باسم الحكومة الإسبانية إن أكثر من 150 مهاجرا عبروا السياج الحدودي بين المغرب وجيب سبتة الإسباني في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وأن ستة على الأقل من أفراد الشرطة الإسبانية أصيبوا بجروح طفيفة خلال محاولة منعهم من الدخول.

ويجذب جيبا سبتة ومليلية الإسبانيان الواقعان على الساحل الشمالي للمغرب المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. ويفصل الجيبان عن المغرب سياج بارتفاع ستة أمتار يعلوه سلك شائك، وفقا لـ "رويترز".

وقال المتحدث: "حاول نحو 250 مهاجرا القفز فوق السياج ونجح نحو 155 في ذلك". وأضاف: "لم يكن اقتحاما عنيفا كالسابق. مع ذلك أصيب ستة من أفراد الشرطة على الأقل وبعض المهاجرين بجروح طفيفة".

وكان آخر اقتحام كبير للسياج الحدودي في أغسطس/ آب من العام الماضي، عندما تمكن 118 مهاجرا من الوصول إلى الأراضي الإسبانية، لكن معظمهم أعيدوا إلى المغرب في وقت لاحق.

ويتزامن ما حدث في سبتة اليوم مع وصول سفينة حربية إسبانية إلى إسبانيا، وعليها 15 مهاجرا تقطعت بهم السبل في البحر بعد أن رفضت إيطاليا دخولهم.

وفي حادثة منفصلة، أنقذ خفر السواحل الإسباني، يوم الأربعاء، أكثر من 200 مهاجر من أفريقيا جنوبي الصحراء كانوا في ثلاثة مراكب في بحر البوران بين المغرب وإسبانيا.