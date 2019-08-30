عشرات آلاف الباكستانيين يتظاهرون احتجاجا على إجراءات الهند بشأن كشمير

تدفق عشرات آلاف الباكستانيين، اليوم الجمعة، على الشوارع في مختلف مدن باكستان للمشاركة في مظاهرة بقيادة الحكومة للتضامن مع منطقة كشمير المتنازع عليها بعد أن ألغت الهند هذا الشهر الحكم الذاتي الممنوح للمنطقة.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، وجه يوم الخميس، دعوة إلى شعبه، لتنظيم وقفة تضامنية، الجمعة، مع الكشميريين، في الجزء الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه.

وقال خان في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن خطة تغيير التركيبة السكانية لجامو وكشمير، تعد جريمة حرب.

وتابع "أريد من جميع الباكستانيين أن يخرجوا غدا (الجمعة) بين الساعة 12:00 و12:30 ظهرا، لإبداء التضامن مع الشعب الكشميري في جامو وكشمير، وإرسال رسالة واضحة لهم بأن الأمة الباكستانية بأسرها تتضامن معهم ضد القمع الهندي الفاشي، وحظره غير الإنساني للتجول 24 يوما".

Huge number of students came out on the streets of Sialkot Pakistan To show their support with Kashmir, #KashmirHour pic.twitter.com/J1PM5Ni60b — DrJaveria Suharwardy (@DrJavariaPHTF) August 30, 2019

وبث التلفزيون والراديو النشيد الوطني لباكستان والنشيد الوطني لكشمير بينما أوقفت حركة المرور وأطفئت أضواء الإشارات كما أوقف سير القطارات وذلك ضمن حملة رئيس الوزراء عمران خان لجذب انتباه العالم لمحنة المنطقة المقسمة الواقعة في جبال الهيمالايا.

وقال خان لآلاف المتظاهرين في العاصمة إسلام اباد "نحن معهم في أوقات عسرتهم. الرسالة التي تنطلق من هنا اليوم هي ما دام الكشميريون لم يحصلوا على حريتهم فسنقف معهم".

Karachi you beauty ❤❤ People are coming out from offices, Schools and homes in Large numbers on PM Imran khan call to Show solidarity with people of Kashmir. Pakistan Zindabad 💚 🇵🇰#KashmirHour pic.twitter.com/f6OGWOcrAo — Muhammad Atif 🇵🇰 (@Aaatiiii) August 30, 2019

ولوقت طويل ظلت كشمير التي تسكنها أغلبية مسلمة سببا لصراع بين الدولتين النوويتين الهند وباكستان. وتحكم كل من البلدين جزءا من كشمير وتطالب بالجزء الآخر.

وتحارب الهند متشددين انفصاليين منذ أواخر الثمانينات وتتهم باكستان بدعمهم وهو ما تنفيه باكستان قائلة إنها تدعم شعب كشمير سياسيا في مواجهة قمع الحكومة الهندية وقواتها الأمنية.