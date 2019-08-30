منظمة الصحة: حرائق غابات الأمازون تهدد صحة الأطفال

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الحرائق التي تستعر بغابات الأمازون تمثل خطرا على الصحة خاصة لمن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي وعلى وجه الخصوص الأطفال.

قالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والمحددات الاجتماعية والبيئية للصحة في المنظمة الدولية، إن النظام البيئي للغابات المطيرة التي يسكنها نحو 30 مليون نسمة، يتعرض للتهديد.

وانحسرت الحرائق بالبرازيل بشكل طفيف منذ أن أرسل الرئيس جايير بولسونارو الجيش، يوم السبت الماضي، للمساهمة في مكافحتها.

وقالت نيرا لوكالة "رويترز" لدينا بعض الروايات عن زيادة في مشكلات تنفسية بعينها بين الأطفال".

There was worldwide outcry when the Notre Dame cathedral was on fire. Why is there not the same level of outrage for the fires destroying the #AmazonRainforest? pic.twitter.com/VbSda5PYAK — WWF UK (@wwf_uk) August 21, 2019

وأضافت في مقابلة بمقر المنظمة أنه جرى إجلاء أفراد يعيشون بالقرب من الحرائق لكن لم ترد تقارير عن حالات وفاة.

وقالت نيرا "لن تختلف عن غيرها من ملوثات الهواء التي تؤثر على صحتنا (وخاصة) أمراض القلب والشرايين والمشكلات التنفسية المزمنة".

a reminder that the amazon forest has been on fire for 3 weeks now and because of the lack of media coverage people don’t know about it. this is one of most important ecosystems on earth pic.twitter.com/bJWtsShOky — Shafeeq (@Y2SHAF) August 20, 2019

وأوضحت أن الحرائق لن تسبب على الأرجح مشكلات طويلة الأمد مثل السرطان "الذي يحدث نتيجة التعرض المكثف ولفترات طويلة".