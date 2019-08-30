الوكالة الدولية: كمية اليورانيوم التي تحتفظ بها إيران ودرجة نقائها تخالف التزامات طهران

وأفادت وكالة رويترز"، أن تقريرا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة يقول إن إيران واصلت تجاوز حدود الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم المخصب كما واصلت التخصيب إلى مستوى يفوق الحد المسموح به.

وأشار تقرير الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي الموقع في 2015، إلى إن إيران قد تخطت كلا من الحد المتعلق بمخزون اليورانيوم المخصب البالغ 202.8 كيلوجرام والحد المتعلق بنقاء المادة الانشطارية البالغ 3.67 بالمئة.

وبحسب "رويترز"، أظهر التقرير الفصلي الذي توزعه الوكالة على الدول الأعضاء أنه "بعد ما يقرب من شهرين من تخطيها تلك الحدود، أصبح مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران 241.6 كيلوغرام بينما تقوم بعمليات تخصيب إلى مستوى تصل نسبته إلى 4.5 بالمئة وهو ما لا يزال أقل بكثير عن نسبة 20 بالمئة التي وصلت إليها قبل الاتفاق وعن نحو 90 بالمئة التي تعتبر مواد يمكن استخدامها في صنع الأسلحة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، واستئناف عقوبات اقتصادية مشددة ضد ايران عبر مرحلتين أولهما في أغسطس/ آب، بينما دخلت الحزمة الثانية حيز التنفيذ في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، وتستهدف صادرات النفط، والبتروكيماويات، والطاقة.

وأعلنت إيران، مطلع شهر يوليو/ تموز، تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوغرام.