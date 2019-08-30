أمريكا تحذر مواطنيها: استعدوا لحصار يمتد 7 أيام

أطلقت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

نشرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، التي أكد فيها فرق الاستجابة السريعة رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، استعدادا لمرور إعصار دوريان بالولاية الأمريكية.

وحذرت السلطات الأمريكية من الإعصار وصلت قوة تدميره حاليا إلى الفئة الرابعة، ما يجعله مدمرا بصورة كبيرة، لذلك حذر ديسانتيس، من تعرض البعض للحصار.

وقال حاكم فلوريدا: "على الجميع أن يستعد أن يصبح هو وأسرته تحت الحصار لسبعة أيام، عليه أن يحضر كافة المؤن أو المياه أو الأدوية التي يحتاجها، في حالة تعثر وحدات الاستجابة السريعة من الوصول له في الوقت المناسب أو انقطاع شبكات الاتصال أو الكهرباء".

وتابع "من المتوقع أن تصدر أوامر بالإخلاء الطوعي أو الإجباري لبعض الأماكن المتوقع أن تصل فيها درجة الخطورة إلى حد قاتل، مثل مقاطعتي بالم بيتش وأورانج".

كما أعلنت السلطات، وفقا لما أعلنته صحيفة "أورلاندو سينتيال" الأمريكية، إغلاق المدارس والجامعات في عدد كبير من المقاطعات منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح حاكم فلوريدا: "الكل درس كافة أخطاء الماضي، ونرجو ألا نقع فيها مجددا، نحن ندرك خطورة الوضع، لكننا قادرون جميعا على تخطي تلك الظروف الصعبة".

رعب محلي

ورصدت بدورها شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية ما وصفته بـ"الرعب" الذي اجتاح الشوارع.

“We recommend 7 days of food and medicine and water…”



Gov. Ron DeSantis urges his fellow Floridians to be prepared as #HurricaneDorian approaches pic.twitter.com/dqKfBr5VWh — Bloomberg TicToc (@tictoc) August 30, 2019

​وقالت الشبكة الأمريكية إن أرفف كل محلات البقالة والسوبر ماركت في ميامي باتت فارغة، بسبب جنون الناس في شراء حاجاتهم الأساسية، تحسبا للإعصار المدمر.

ونقلت الشبكة عن رينا ميجيا، أم بالغة من العمر 27 عاما: "تلك هي المرة الثانية التي أتي فيها إلى السوبرماركت، لقد شاهدت التلفاز، الوضع يبدو أنه سيكون خطيرا يجب أن نكون مستعدين".

وتابعت "اشتري الأشياء الضرورية مثل المياه وطعام الأطفال والخضروات والفواكه".

​وقالت بدورها، جين ليجيل وأمها فيكي: "لم نجد الماء في الصباح فأتينا مرة أخرى وشاركنا متسوق آخر 5 زجاجات كانت معه، وكنا نود أن نشتري اللحوم أو الدجاج لكننا وجدنا جميع الأرفف خالية تماما".

كما رصدت "إن بي سي نيوز" طوابير طويلة على محطات الوقود والغاز، تحسبا لانقطاع تلك الخدمات مع وصول الإعصار.

#GasPrices: PRICE GOUGING HOTLINE

Anyone who suspects price gouging during the declared state of emergency should report by using the NO SCAM app, or calling (866) 9NO-SCAM#HurricaneDorian #Dorian #Floridia #Category4 Convenience Stores, Cstore, Grocery, Gasstations pic.twitter.com/pvZxJKV6a2 — C-Store News (@CStoreNews_) August 29, 2019

​كما رصدت الشبكة، عدد من سكان فلوريدا وميامي، وهم يحزمون حقائبهم ليغادروا طواعية مساكنهم، وإما أن يذهبوا للملاجئ أو يغادروا إلى أماكن أكثر أمانا، تحسبا للإعصار المدمر.

وقالت هوم ديبوت، مواطنه تبلغ من العمر 53 عاما: "شاهدت بعيني إعصار أندرو وهو يدمر جنوب فلوريدا عام 1992، ولست مستعدة لأن أعيش تلك الأحداث مجددا".

I can feel it already and I'm miles and miles from Florida. Stay safe, Floridia. #Dorian https://t.co/ikw7XnOrRk — AEKellar Writer (@AEKellarWriter) August 30, 2019

​ويحذر المركز الوطني للأعاصير في تصريحات للشبكة الأمريكية من أن إعصار دوريان هذا العام ستفوق شدته كافة الأعوام الماضية، خاصة أنه يسير بسرعة 105 ميل في الساعة.

من جانبها، أطلقت سلطات جزر الباهامس تحذيرا مرفقا بساعة عد تنازلي للوقت المتوقع عبور الإعصار فيه، والذي قد يكون في الساعة الخامسة من فجر يوم الأحد.