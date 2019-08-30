مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

وأضاف البيان أن الجندي قتل خلال عمليات، أمس الخميس، ولم يتم الإعلان عن اسمه لحين إبلاغ ذويه.
يذكر أن هناك نحو 20 ألف جندي أجنبي في أفغانستان، معظمهم أمريكيين في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي تقودها الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. وتقوم بعض القوات الأمريكية بعمليات لمكافحة الإرهاب.
وقالت الأمم المتحدة في بيان في فبراير/ شباط الماضي، إن عددا قياسيا من المدنيين الأفغان، وهو 3804 مدنيين، قتلوا العام الماضي بسبب تكثيف الضربات الجوية للقوات بقيادة الولايات المتحدة وتنفيذ المزيد من الهجمات الانتحارية.
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