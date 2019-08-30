ترامب يرد بـ"صورة" على النفي الإيراني لانفجار قمرها الصناعي عند إطلاقه

رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على النفي الإيراني لانفجار قمرها الصناعي عند إطلاقه.

وجه الرئيس الأمريكي، تصريحات ساخرة إلى إيران، متهما إياهم بالفشل في إطلاق قمر صناعي.

ونشر ترامب تغريدة، مرفقة بصورة من الأقمار الصناعية لموقع يبدو أنه مدمرا.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدته: "الولايات المتحدة ليست متورطة في هذا الحادث المأساوي، تلك كانت الاستعدادات النهائية لإطلاق القمر الصناعي سفير، من منصة إطلاق الصواريخ سارمان في إيران".

The United States of America was not involved in the catastrophic accident during final launch preparations for the Safir SLV Launch at Semnan Launch Site One in Iran. I wish Iran best wishes and good luck in determining what happened at Site One. pic.twitter.com/z0iDj2L0Y3 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 30, 2019

​وتابع "أتمنى لإيران أطيب حظا أسعد والتوفيق في تحديد السبب لما حدث من مأساة في هذا الموقع".

وكانت طهران قد نفت ما روجته تقارير إعلامية عن انفجار قمرها الصناعي عند إطلاقه.

إذ نفى وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، اليوم الجمعة، صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض.

وعلق وزير الاتصالات الإيراني في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "لاحظت أن الكثيرين يسألون عن سلامة قمرنا الصناعي. يبدو أن هناك أخبارا قد انتشرت تفيد بفشل التجربة الثالثة لإطلاق القمر".

رسیدم چابکسر، ادامه سفر فردا در گیلان. گوشی‌ رو چک کردم ودیدم خیلی‌ها جویای احوال ماهواره‌ی ما شده‌اند. ظاهرا اخباری منتشر شده که سومین تلاش برای استقرار ماهواره در مدار ناموفق بوده. راستش ناهید۱ حالش خوبه، الان هم در آزمایشگاه مستقره. خبرنگاران هم میتونن بیان بازدیدش#شفاف‌سازی pic.twitter.com/oBr7LR5l10 — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 29, 2019

​وأضاف "في الحقيقة القمر "ناهيد1" الصناعي متكامل وهو الآن في المختبر ويمكن للصحفيين الذهاب لتفقده".

وكانت وسائل إعلام أمريكية تناقلت خبرا مفاده أن صاروخا إيرانيا انفجر على منصة الإطلاق في مركز الإمام الخميني الفضائي شمالي إيران قبل إطلاقه يوم أمس الخميس.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرتها شركة "بلانيت لابز" عمودا من الدخان الأسود يتصاعد فوق منصة الإطلاق.