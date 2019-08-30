الرعب يخيم... ترامب يحذر من "وحش مطلق" يتجه نحو فلوريدا

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الرياح القادمة مع الإعصار "دوريان" ستكون "قوية بشكل لا يصدق"، وشبه الأمر بأنه "وحش مطلق".

وبحسب موقع "غلوبال نيوز"، قال ترامب في شريط فيديو نُشر على "تويتر": "يبدو الأمر الآن وكأنه وحش مطلق"، مضيفًا أنه تم شحن الغذاء والماء إلى فلوريدا.

وأطلقت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، تحذيرا من الدرجة الأولى، وضرورة أن يأخذ المواطنون الحذر من حصار قد يمتد لسبعة أيام.

ونشرت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية مقطع فيديو لحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، التي أكد فيه أن فرق الاستجابة السريعة رفعت درجة الطوارئ إلى القصوى، استعدادا لمرور إعصار "دوريان" في الولاية الأمريكية.

وحذرت السلطات الأمريكية من الإعصار وصلت قوة تدميره حاليا إلى الفئة الرابعة، ما يجعله مدمرا بصورة كبيرة، لذلك حذر ديسانتيس، من تعرض البعض للحصار.

وقال حاكم فلوريدا: "على الجميع أن يستعد أن يصبح هو وأسرته تحت الحصار لسبعة أيام، عليه أن يحضر كافة المؤن أو المياه أو الأدوية التي يحتاجها، في حالة تعثر وحدات الاستجابة السريعة من الوصول له في الوقت المناسب أو انقطاع شبكات الاتصال أو الكهرباء".

وتابع "من المتوقع أن تصدر أوامر بالإخلاء الطوعي أو الإجباري لبعض الأماكن المتوقع أن تصل فيها درجة الخطورة إلى حد قاتل، مثل مقاطعتي بالم بيتش وأورانج".

كما أعلنت السلطات، وفقا لما أعلنته صحيفة "أورلاندو سينتيال" الأمريكية، إغلاق المدارس والجامعات في عدد كبير من المقاطعات منذ الثلاثاء الماضي.

وأوضح حاكم فلوريدا: "الكل درس كافة أخطاء الماضي، ونرجو ألا نقع فيها مجددا، نحن ندرك خطورة الوضع، لكننا قادرون جميعا على تخطي تلك الظروف الصعبة".

ورصدت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية بدورها ما وصفته بـ"الرعب" الذي اجتاح الشوارع.