اقتراب ناقلات نفط من الناقلة الإيرانية قبالة سواحل ميناء مرسين التركي لتفريغها

قال مصدر ملاحي تركي، لوكالة "سبوتنيك"، إن عددا من ناقلات النفط التركية اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" قبالة سواحل ميناء مرسين بانتظار تفريغها من النفط.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "عدد من ناقلات النفط التركية تقترب من ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل مرسين. ميناء مرسين بانتظار تفريغ الناقلة الإيرانية ونقل النفط إلى الناقلات التركية".

كانت سلطات جبل طارق أفرجت في وقت سابق عن السفينة بعد أن أعلنت طهران أنها تعهدت بعدم تسليم الوقود لمصفاة نفط سورية تخضع للعقوبات الأوروبية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت أمرا بضبط واعتراض ناقلة النفط الإيرانية غريس -1التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها من إجراءات لمنع الناقلة الإيرانية من تسليم النفط إلى سوريا.

وقال بومبيو للصحفيين: "إننا أبلغنا أن أي أحد يلمسها، أي أحد يدعمها، أي أحد يسمح للسفينة بالرسو، يعرض نفسه لخطر فرض عقوبات من الولايات المتحدة".