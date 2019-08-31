بعد أنباء تفريغ "أدريان داريا" قبالة ميناء تركي… بومبيو يتوعد بمحاكمة من يحاول تقديم دعم لإيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو على مواصلة الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران، متوعدا بمحكمة من يقدم دعم لإيران.

وقال الوزير الأمريكي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "سنستمر في فرض عقوباتنا على أكبر رعاة الإرهاب في العالم، مضيفا "وسيتم محاكمة أي شخص يحاول تقديم الدعم للنظام الخارج عن القانون".

We will continue to enforce our sanctions on the world’s top sponsor of terrorism. Anyone who tries to provide support to the outlaw regime in Iran will be pursued and prosecuted. https://t.co/ElwdG7i4CO — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 30, 2019

تأتي تغريدة بومبيو بعد إعلان الخزانة الأمريكية إدراج ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1" في القائمة السوداء وفرض عقوبات على قبطانها.

وقالت الوزارة في بيان: "اتخذ فرع وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية اليوم إجراءات ضد أدريان داريا 1، وهي ناقلة نفط تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الإيراني، يستفيد منه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي".

وفي وقت سابق، أمس الجمعة، قال مصدر ملاحي تركي، لوكالة "سبوتنيك"، إن عددا من ناقلات النفط التركية اقتربت من ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" قبالة سواحل ميناء مرسين بانتظار تفريغها من النفط.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: "عدد من ناقلات النفط التركية تقترب من ناقلة النفط الإيرانية قبالة سواحل مرسين. ميناء مرسين بانتظار تفريغ الناقلة الإيرانية ونقل النفط إلى الناقلات التركية".