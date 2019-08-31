وزير الخارجية الأمريكي: الناقلة الإيرانية "أدريان داريا 1" في طريقها إلى ميناء طرطوس السوري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو أن لدى الولايات المتحدة معلومات وصفها بالـ "موثوقة" حول توجه ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"إلى ميناء طرطوس السوري، مشيرا إلى أن "الثقة بوزير الخارجية الإيراني كان خطئا كبيرا".