وزير إيراني يؤكد أن القمر الصناعي الذي فشل إطلاقه سليم

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، أن القمر الصناعي الذي حاولت طهران إطلاقه يوم الخميس سليم رغم فشل عملية الإطلاق.

وقال الوزير الإيراني، في تغريدة اليوم السبت، مصحوبة بصورة يظهر فيه هو والقمر الصناعي "أنا وناهد1 الآن. صباح الخير يا دونالد ترامب!".

Me & Nahid I right now, Good Morning Donald Trump! pic.twitter.com/0tQnCP7cQa — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) August 31, 2019

​ونفى محمد جواد آذري جهرمي، أمس الجمعة، صحة الأخبار التي تحدثت عن فشل مهمة صاروخ إيراني يحمل قمرا صناعيا إلى مدار الأرض، فيما رد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على النفي الإيراني لانفجار قمرها الصناعي عند إطلاقه.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي: "الولايات المتحدة ليست متورطة في هذا الحادث المأساوي، تلك كانت الاستعدادات النهائية لإطلاق القمر الصناعي سفير، من منصة إطلاق الصواريخ سارمان في إيران".