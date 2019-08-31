مقتل 6 أشخاص وإصابة 43 إثر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية بالهند

قتل 6 أشخاص على الأقل، وأصيب 43 آخرين، إثر انفجار في مصنع للمواد الكيميائية في ولاية ماهراشترا، غربي الهند.

القاهرة - سبوتنيك. وأفادت وكالة "آني"، بوقوع "انفجار في مصنع للمواد الكيميائية، صباح اليوم السبت، تبعه حريق كبير شب في المصنع".

وأضافت الوكالة أن "6 أشخاص قتلوا، وأصيب 43 آخرين إثر الانفجار".